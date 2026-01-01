الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026

مع مطلع عام 2026 تواجه الكرة المصرية عديد التحديات على المستوى المحلي والقاري ونظيره العالمي في ظل المشاركات العديدة لـ منتخب مصر الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا ومونديال العالم 2026.



الأمر لا يقتصر في عام 2026 على مشاركات منتخب مصر الوطني قاريا ودوليا بل يتخطاه إلى التطوير والنهوض بـ كواليتي الدوري الممتاز والخطط المستقبلية التي يراهن عليها المسئولون عن الرياضة في مصر.



يحتاج الدوري المصري أيضا في عام 2026 إلى المزيد من فرض اللوائحح والقوانين الخاصة بـ ضبط أسعار اللاعبين في مختلف الأندية في ظل الإرتفاع الجنوني لـ الأسعار الذي لا يتناسب على الإطلاق مع المردود الفني للاعبي المسابقات المحلية.



صدي البلد يكشف أبرز التحديات التي تواجه الكرة المصرية في عام 2026.

كان 2025

يحمل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن علي عاتقه مهام إسعاد الجماهير المصرية والحصول على النجمة الثامنة في مشوار الفراعنة الكبار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.



منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن يتميز بنسق متصاعد فى الأداء وتسعي كتيبة الفراعنة الكبار إلي الوصول لأبعد نقطة فى كان 2025 بالمغرب والتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا بعد أن غاب عن القاهرة منذ عام 2010.



كتيبة الفراعنة الكبار على موعد مع معانقة اللقب القارى رقم 8 فى بطولة كأس أمم إفريقيا فى عام 2026 وبلوغ نهائي البطولة القارية يوم 18 يناير القادم ورفع اسم مصر عاليا وإسعاد الجماهير العاشقة للفراعنة الكبار.



منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نجح فى تصدر المجموعة الثانية فى دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بعد تحقيق الفوز أمام زيمبابوي بهدفين مقابل هدف وعبور نظيره جنوب إفريقيا بهدف دون رد والتعادل أمام أنجولا سلبيا.



ويلتقي منتخب مصر الوطني يوم الإثنين المقبل نظيره منتخب بنين فى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب حتي يوم 18 يناير المقبل.

مونديال 2026

يشارك منتخب مصر الوطني ضمن منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 الذي تستضيفه أمريكا والمكسيك وكندا رفقة منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.



وينتظر منتخب مصر الوطني تحديا كبيرا في عبور دور المجموعات فى ظل تعاظم الفرص أمام الفراعنة الكبار لاسيما وأن نظام مونديال 2026 يتيح للمنتخبات الدخول كأفضل توالت.



منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن يواجه تحديا كبيرا فى مونديال 2026 فى ظل المنافسة الشرسة بين منتخبات المجموعة السابعة لحجز مقعد فى الأدوار التالية بكأس العالم بـ أمريكا وكندا والمكسيك.



كواليتي الدوري

رفع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة شعار التحدي فى تطوير الكرة المصرية جنبا إلي جنب مع رابطة الأندية المحترفة واضعين نصب أعينهم الخطط المستقبلية والاستفادة من التجارب العالمية لانتشال الكرة المصرية.



كواليتي الدوري بدا أبرز اهتمامات المسئولين عن الرياضة في مصر من حيث القوة والندية وزيادة الإثارة التشويقية لجذب المشاهد المصري والعرب لمتابعة نجوم المسابقة المحلية ووضعه على مصاف الدوريات العربية في قارتي إفريقيا وآسيا.



تطوير الدوري المصري يصاحبه بالتبعية تطوير في البث المباشر ونقل التلفزة للمباريات فضلا عن جذب الرعاة لزيادة حصة ونصيب الأندية لإنقاذها من خلو خزينتها وندرة الموارد المالية.



أسعار اللاعبين

من ابرز التحديات التي تواجه المسئولين عن الكرة المصرية في عام 2026 تتمثل في العمل على ملف ضبط أسعار اللاعبين بعدما تصاعدت وتيرة أسعار اللاعبين في مختلف الأندية في ميركاتو انتقالات اللاعبين سواء الصيفية أو نظيرتها الشتوية.



زيادة أسعار اللاعبين ساهمت في إرهاق أندية الدوري المحلي وباتت مجالس الإدارات تئن من زيادة أسعار اللاعبين وعدم قدرتها على مجاراة أندية الشركات وكبار الدوري في عقد صفقات ترضى طموح جماهيرها خلال فترة انتقالات اللاعبين.



الأندية الجماهيرية

يأمل مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية في أن يكون عام 2026 بمثابة إنقاذ للأندية الجماهيرية التي باتت تعاني من قلة الدعم وخلو خزينتها من الموارد المالية للصرف على الأنشطة الرياضية والفرق بمختلف المسميات.



وعانت الأندية الشعبية والجماهير من انعدام وجود أية موارد مالية تمكن مجالس إداراتها من الصرف المالي على كافة الأنشطة الرياضية ووصل الحال بها إلي حل مجالس إدارات على غرار النادي الإسماعيلي فضلا عن عدم قدرتها على مجارة أندية الشركات والمؤسسات في توفير الموارد المالية.