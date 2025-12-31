قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وفاة عم محمود صابر نجم منتخب مصر

محمود صابر
محمود صابر
أعلن محمود صابر، لاعب فريق زد ومنتخب مصر، وفاة عمه، في الساعات الأولى من اليوم وذلك خلال فترة تواجده مع بعثة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكتب صابر عبر حسابه بموقع انستجرام : إنا لله وإنا إليه راجعون عمي الغالي قيصل ذهب إلى جوار الله وأسألكم الدعاء له أن يرفع الله درجته في عليين وأن يلحقه بالصالحين.

تدريبات منتخب مصر

ويخوض منتخب مصر الوطني، اليوم الأربعاء، بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب بنين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي فى التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل منتخب مصر الوطني نظيره منتخب بنين فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعاً مطولاً مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول اليوم.

ومن المنتظر أن يطالب لاعبو المنتخب بـ التركيز في لقاءات الأدوار الإقصائية والتأكيد علي اللعب بالروح القتالية لتجاوز هذه العقبة.

كان حسام حسن طالب اللاعبين بضرورة تلافي الأخطاء التي ظهرت في دور المجموعات، والتركيز الكامل طوال الـ90 دقيقة، مؤكداً أن الجماهير المصرية لا تنتظر سوى العودة بالكأس.

وأكد حسام حسن للاعبين أن مرحلة المجموعات قد انتهت بكل ما فيها، وأن الأدوار الإقصائية تتطلب التسلح بروح الانتصار.
 

