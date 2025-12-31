وفاة عم محمود صابر نجم منتخب مصر

أعلن محمود صابر، لاعب فريق زد ومنتخب مصر، وفاة عمه، في الساعات الأولى من اليوم وذلك خلال فترة تواجده مع بعثة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكتب صابر عبر حسابه بموقع انستجرام : إنا لله وإنا إليه راجعون عمي الغالي قيصل ذهب إلى جوار الله وأسألكم الدعاء له أن يرفع الله درجته في عليين وأن يلحقه بالصالحين.

تدريبات منتخب مصر

ويخوض منتخب مصر الوطني، اليوم الأربعاء، بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب بنين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي فى التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل منتخب مصر الوطني نظيره منتخب بنين فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعاً مطولاً مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول اليوم.

ومن المنتظر أن يطالب لاعبو المنتخب بـ التركيز في لقاءات الأدوار الإقصائية والتأكيد علي اللعب بالروح القتالية لتجاوز هذه العقبة.

كان حسام حسن طالب اللاعبين بضرورة تلافي الأخطاء التي ظهرت في دور المجموعات، والتركيز الكامل طوال الـ90 دقيقة، مؤكداً أن الجماهير المصرية لا تنتظر سوى العودة بالكأس.

وأكد حسام حسن للاعبين أن مرحلة المجموعات قد انتهت بكل ما فيها، وأن الأدوار الإقصائية تتطلب التسلح بروح الانتصار.

