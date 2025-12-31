قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
إسراء أشرف

يشهد ملعب «أغادير» في تمام التاسعة مساء اليوم مواجهة حاسمة تجمع بين منتخبي موزمبيق والكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويخوض منتخب الكاميرون اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، خلف المتصدر منتخب كوت ديفوار، فيما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة في سباق التأهل.

ويسعى منتخب الكاميرون إلى تحقيق الفوز لضمان العبور إلى دور الـ16 دون الدخول في حسابات معقدة، معتمدًا على خبرته الواسعة وتاريخه العريق في البطولة القارية، حيث يطمح «الأسود غير المروضة» إلى تأكيد أحقيتهم بالتأهل في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة.

في المقابل، يدخل منتخب موزمبيق المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، معتمدًا على الروح القتالية والانضباط التكتيكي، في محاولة لمجاراة القوة البدنية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الكاميروني.

وتظل حظوظ التأهل قائمة لكلا المنتخبين، إذ يحتاج كل منهما إلى الفوز لضمان العبور
إلى دور الـ16.

كما تفتح نتائج الجولة الختامية احتمالات أخرى، حيث يمكن لمنتخبي الكاميرون وكوت ديفوار التأهل سويًا في المركزين الأول والثاني حال تعادلهما، ليصل رصيد كل منهما إلى 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لموزمبيق ونقطة واحدة لمنتخب الجابون.

موزمبيق الكاميرون الكاميرون ضد موزمبيق كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

انجازات عام 2025..تقنين اوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة بنسبة 81.5 % و تحرير 117681 عقد

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادي الجديد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا مكاريوس يستقبل راهبات قلب يسوع المصريات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد