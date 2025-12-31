مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية

يشهد ملعب «أغادير» في تمام التاسعة مساء اليوم مواجهة حاسمة تجمع بين منتخبي موزمبيق والكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويخوض منتخب الكاميرون اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، خلف المتصدر منتخب كوت ديفوار، فيما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة في سباق التأهل.

ويسعى منتخب الكاميرون إلى تحقيق الفوز لضمان العبور إلى دور الـ16 دون الدخول في حسابات معقدة، معتمدًا على خبرته الواسعة وتاريخه العريق في البطولة القارية، حيث يطمح «الأسود غير المروضة» إلى تأكيد أحقيتهم بالتأهل في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة.

في المقابل، يدخل منتخب موزمبيق المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، معتمدًا على الروح القتالية والانضباط التكتيكي، في محاولة لمجاراة القوة البدنية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الكاميروني.

وتظل حظوظ التأهل قائمة لكلا المنتخبين، إذ يحتاج كل منهما إلى الفوز لضمان العبور

إلى دور الـ16.

كما تفتح نتائج الجولة الختامية احتمالات أخرى، حيث يمكن لمنتخبي الكاميرون وكوت ديفوار التأهل سويًا في المركزين الأول والثاني حال تعادلهما، ليصل رصيد كل منهما إلى 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لموزمبيق ونقطة واحدة لمنتخب الجابون.