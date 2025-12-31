يشهد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، جدولًا حافلًا بالمباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها لقاء الجزائر مع غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بالإضافة إلى مواجهة كوت ديفوار والجابون.

ويواجه المنتخب الجزائري غينيا الاستوائية، فيما يلعب السودان أمام بوركينا فاسو، بينما تجمع قمة كوت ديفوار والجابون عشاق الكرة الإفريقية، إضافة إلى مواجهة موزمبيق والكاميرون.

وفي ختام مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية، تُقام ثلاث مواجهات مهمة اليوم، حيث يستضيف سيراميكا نظيره فاركو بالجبل الأخضر، ويلتقي بتروجت مع البنك الأهلي، بينما تختتم المواجهات بلقاء زد وحرس الحدود.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-12-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة:

غينيا الاستوائية × الجزائر – 18:00 بتوقيت مصر – beIN Sports HD MAX 1

السودان × بوركينا فاسو – 18:00 بتوقيت مصر – beIN Sports HD MAX 2

الجابون × كوت ديفوار – 21:00 بتوقيت مصر – beIN Sports HD MAX 1

موزمبيق × الكاميرون – 21:00 بتوقيت مصر – beIN Sports HD MAX 2

مباريات كأس عاصمة مصر – الجولة الرابعة:

بتروجيت × البنك الأهلي – 17:00 – ON Sport 2 –

سيراميكا كليوباترا × فاركو – 17:00 – ON Sport

زد × حرس الحدود – 20:00 بتوقيت مصر ON Sport

مواعيد مباريات الدوري السعودي:

نيوم × الاتحاد – 17:25 مساء

الخلود × الهلال – 19:30 مساء

الشباب × القادسية – 19:30 مساء