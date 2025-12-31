قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-12-2025 .. والقنوات الناقلة
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح بنك ناصر غدا لصرف المعاشات
في أقل من نصف ساعة .. طريقة استخراج شهادة مُخالفات المرور إلكترونيًا
أوصيكم بالإكثار منها.. علي جمعة يوضح صيغة الصلاة على النبي للفرج والفتح القريب
آخر يوم عمل .. أسعار الدولار اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026
إدارة ترامب تُجري تدقيقًا في ملفات أمريكيين من أصل صومالي لإمكانية سحب جنسيتهم
دعواتكم تفرق معايا.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل وعكتها الصحية وتطمئن مُحبيها
ثقة بلا حدود.. حكيم زياش: المغرب بطل إفريقيا 2025.. والعين على كأس العالم 2026
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
بأغلبية ساحقة .. فوز قائد الانقلاب في غينيا «مامادي دومبويا» بالانتخابات الرئاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-12-2025 .. والقنوات الناقلة

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
إسراء أشرف

يشهد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، جدولًا حافلًا بالمباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها لقاء الجزائر مع غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بالإضافة إلى مواجهة كوت ديفوار والجابون.

ويواجه المنتخب الجزائري غينيا الاستوائية، فيما يلعب السودان أمام بوركينا فاسو، بينما تجمع قمة كوت ديفوار والجابون عشاق الكرة الإفريقية، إضافة إلى مواجهة موزمبيق والكاميرون.

وفي ختام مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية، تُقام ثلاث مواجهات مهمة اليوم، حيث يستضيف سيراميكا نظيره فاركو بالجبل الأخضر، ويلتقي بتروجت مع البنك الأهلي، بينما تختتم المواجهات بلقاء زد وحرس الحدود.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-12-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة:

غينيا الاستوائية × الجزائر – 18:00 بتوقيت مصر – beIN Sports HD MAX 1

السودان × بوركينا فاسو – 18:00 بتوقيت مصر – beIN Sports HD MAX 2

الجابون × كوت ديفوار – 21:00 بتوقيت مصر – beIN Sports HD MAX 1

موزمبيق × الكاميرون – 21:00 بتوقيت مصر – beIN Sports HD MAX 2

مباريات كأس عاصمة مصر – الجولة الرابعة:

بتروجيت × البنك الأهلي – 17:00  – ON Sport 2 –

سيراميكا كليوباترا × فاركو – 17:00  – ON Sport 

زد × حرس الحدود – 20:00 بتوقيت مصر ON Sport

مواعيد مباريات الدوري السعودي:

نيوم × الاتحاد – 17:25 مساء
الخلود × الهلال – 19:30 مساء
الشباب × القادسية – 19:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم جدول مباريات اليوم مباريات اليوم كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الاهلي

عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

كأس امم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

ترشيحاتنا

الجيش الصومالي

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في إقليم شبيلي السفلى

الملتقى العربي للتنمية السياحية

ركيزة اقتصادية | الملتقى العربي للتنمية يؤكد دور السياحة الرياضية

أرشيفية

الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر

بالصور

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد