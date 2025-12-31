كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، تفاصيل جديدة بشأن اقتراب انتقال حامد حمدان، لاعب بتروجت، إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أضا، خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حامد حمدان، أحد ناشئي نادي بيراميدز، سيعود رسميًا لتمثيل الفريق الأول بعد موافقة إدارة بتروجت على رحيله، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض تجارب مع أكثر من نادٍ خلال مسيرته القصيرة، لكنه فضل الاستمرار في الدوري المصري واختيار العرض الأنسب من حيث القوة والاستقرار.

وأضاف أن حمدان كان قريبًا في البداية من الانتقال إلى الزمالك، إلا أن الأزمات الإدارية وإغلاق باب القيد حالا دون إتمام الصفقة، قبل أن يتلقى عروضًا من الأهلي وبيراميدز.

وأكد أضا أن عرض بيراميدز كان الأكثر جدية وقوة، ما دفع اللاعب للموافقة سريعًا على الانضمام إلى الفريق السماوي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.



