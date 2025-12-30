التعادل الإيجابي يحسم مباراة سموحة وكهرباء الإسماعيلية بكأس العاصمة

تعادل فريق سموحة مع نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل فى رابع جولة من بطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز هدفي فريق سموحة خالد الغندور فى الدقيقة 29 وسمير فكرى بالدقيقة 47 بينما احرز ثنائية فريق كهرباء الإسماعيلية علي سليمان فى الدقيقة 19 وعبدالفتاح أشرف شتا فى الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

تشكيل سموحة ضد كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: شريف رضا، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي

الوسط: عمرو السيسي، سمير فكري، خالد الغندور، محمد كونية

الهجوم: عبده يحيى، حسام أشرف.