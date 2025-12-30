وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة «رد الجميل» لتكريم أصحاب المعاشات

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، تنفيذ مبادرة «رد الجميل»، وذلك تزامناً مع مرور عام على إطلاق المبادرة، لتكريم أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالوزارة، تقديراً لما بذلوه من جهد وإخلاص خلال سنوات خدمتهم.

وتأتي المبادرة، بعد عام كامل من انطلاقها، استمراراً لنهج الوزارة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتأكيداً على أهمية دور كبار السن ومكانتهم في المجتمع، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المنظومة التي ساهمت في بناء وتطوير العمل المؤسسي.

كما تُعد مبادرة «رد الجميل» تجسيداً حياً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتماماً بالغاً بكل فئات الأسرة، ويؤمن بأن من أعطى بإخلاص يستحق كل تقدير، حيث تهدف المبادرة إلى إرسال رسالة محبة ووفاء لكل من ساهم في خدمة الوزارة، والتأكيد على أن الوزارة لا تنسى أبناءها الذين وضعوا لبنات النجاح الأولى.

ويؤكد استمرار تنفيذ المبادرة للعام الأول على التزام وزارة الشباب والرياضة بتقدير أبنائها ودعمهم في مختلف مراحل حياتهم، والعمل على توفير بيئة إنسانية دافئة تعكس روح الاحترام والعرفان داخل المؤسسة.