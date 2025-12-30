تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون، والتي تنطلق في تمام الساعة 10:15 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية:

حارس المرمى: سين لامينس

سين لامينس خط الدفاع: شاو – ليساندرو مارتينيز – هيڤين – دالوت

شاو – ليساندرو مارتينيز – هيڤين – دالوت خط الوسط: كونيا – أوغارتي – كاسيميرو – دورغو

كونيا – أوغارتي – كاسيميرو – دورغو خط الهجوم: سيسكو – زيركزي

بعد الفوز الصعب على نيوكاسل يونايتد في يوم "بوكسينج داي"، يسعى مانشستر يونايتد لإنهاء عام 2025 بفوز جديد أمام وولفرهامبتون الذي يعاني في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 29 نقطة، بعد تحقيق 8 انتصارات و5 تعادلات و4 خسائر. ورغم غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، أبرزهم القائد برونو فرنانديز، قدم الفريق أداءً مميزًا في المباراة السابقة، حيث سجل باتريك دورجو هدف الفوز من تسديدة رائعة ليقود الفريق إلى الفوز 1-0، محققًا ثاني مباراة بدون استقبال أهداف هذا الموسم.

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون:



نجح روبن أموريم في تصحيح مسار الفريق بعد بداية صعبة على ملعبه، محققًا 5 انتصارات من آخر 8 مباريات، ما رفع معنويات الجماهير. ويأمل مشجعو الشياطين الحمر في استمرار الأداء القوي، خاصة بعد الفوز في 8 من آخر 11 مواجهة أمام وولفرهامبتون، كان آخرها الفوز 4-1 في مولينو.

على الجانب الآخر، يعاني وولفرهامبتون هذا الموسم، حيث لم يحقق أي فوز من بين 18 مباراة، ويبتعد 16 نقطة عن منطقة الأمان. الفريق بقيادة روب إدواردز يركز على الحفاظ على كبريائه وتجنب معادلة أسوأ نتائجه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.