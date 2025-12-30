ماريسكا يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادًا لمواجهة بورنموث مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويأمل البلوز في تحقيق الفوز لتعويض خسارتهم الأخيرة أمام أستون فيلا 2-1 وإنهاء عام 2025 بنتيجة إيجابية بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

تشكيل تشيلسي الرسمية أمام بورنموث

حراسة المرمى: سانشيز

سانشيز خط الدفاع: أتشيمبونج – تشالوبه – فوفانا – جوستو

أتشيمبونج – تشالوبه – فوفانا – جوستو خط الوسط: كايسيدو – إنزو – إستيفاو

كايسيدو – إنزو – إستيفاو خط الهجوم: بالمر – جارناتشو – ديلاب

موعد مباراة تشيلسي لمواجهة بورنموث

تنطلق المباراة في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستامفورد بريدج، وسط طموحات البلوز لاستعادة الانتصارات بعد خسارتهم أمام أستون فيلا التي أنهت سلسلة 4 مباريات دون هزيمة على ملعبهم.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة اليوم

تشيلسي: المركز الخامس، 29 نقطة

المركز الخامس، 29 نقطة ليفربول: المركز الرابع، 32 نقطة

المركز الرابع، 32 نقطة بورنموث: المركز الخامس عشر، 22 نقطة

ويواجه تشيلسي تحديًا إضافيًا بعد فوزه مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات بالدوري، بما في ذلك التعادل السلبي السابق مع بورنموث.