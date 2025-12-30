كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

تحددت أول مباراتين في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، حيث يلتقي منتخب تونس مع نظيره مالي، فيما يواجه منتخب المغرب المستضيف تنزانيا.

مواعيد مواجهات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا

مالي × تونس: السبت 3 يناير، الساعة 10:00 مساءً على ملعب محمد الخامس.

المغرب × تنزانيا: الأحد 4 يناير، الساعة 7:00 مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

تأهل تونس وتنزانيا

تأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 بعد تعادله مع تنزانيا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث تقدم إسماعيل الغربي لتونس من ركلة جزاء في الدقيقة 43، وتعادل لتنزانيا فيصل سالوم في الدقيقة 48.

وشارك مع تونس في المباراة كل من سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومحمد علي بن رمضان لاعب الأهلي في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، تصدرت نيجيريا المجموعة الثالثة وتأهلت إلى دور الـ16، بينما سيلعب المنتخب التونسي مع مالي، والمغرب سيواجه تنزانيا، فيما ودعت أوغندا المنافسات.

تستمر النسخة الخامسة والثلاثون من كأس أمم إفريقيا حتى 18 يناير 2026، بمشاركة أبرز المنتخبات الأفريقية، وسط منافسة محتدمة على اللقب الأغلى في القارة.