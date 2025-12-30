قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

كأس امم إفريقيا
كأس امم إفريقيا
حمزة شعيب

تحددت أول مباراتين في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، حيث يلتقي منتخب تونس مع نظيره مالي، فيما يواجه منتخب المغرب المستضيف تنزانيا.

مواعيد مواجهات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 

  • مالي × تونس: السبت 3 يناير، الساعة 10:00 مساءً على ملعب محمد الخامس.
  • المغرب × تنزانيا: الأحد 4 يناير، الساعة 7:00 مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

تأهل تونس وتنزانيا

تأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 بعد تعادله مع تنزانيا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث تقدم إسماعيل الغربي لتونس من ركلة جزاء في الدقيقة 43، وتعادل لتنزانيا فيصل سالوم في الدقيقة 48.

وشارك مع تونس في المباراة كل من سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومحمد علي بن رمضان لاعب الأهلي في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، تصدرت نيجيريا المجموعة الثالثة وتأهلت إلى دور الـ16، بينما سيلعب المنتخب التونسي مع مالي، والمغرب سيواجه تنزانيا، فيما ودعت أوغندا المنافسات.

 

تستمر النسخة الخامسة والثلاثون من كأس أمم إفريقيا حتى 18 يناير 2026، بمشاركة أبرز المنتخبات الأفريقية، وسط منافسة محتدمة على اللقب الأغلى في القارة.

كأس امم إفريقيا المغرب تونس مباريات دور الـ16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

ترشيحاتنا

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرد على تصريحات الرجوب الفلسطيني

الجزيرة

الجزيرة 2 يختتم العام باستضافة البطولة التنشيطية كابيتانو مصر وFc للألعاب الإلكترونية

وزارة الرياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة «رد الجميل» لتكريم أصحاب المعاشات

بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد