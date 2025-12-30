ابن النادي .. ملامح الجهاز الفني لـ فريق الزمالك بعد رحيل أحمد عبدالرؤوف

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك عن إقتراب طارق مصطفي مدرب نادي أهلي بنغازي الليبي الذي إستقال مؤخرا من تدريب القلعة البيضاء لخلافة أحمد عبدالرؤوف.

كان أحمد عبدالرؤوف أعلن اعتذاره عن استكمال مهام عمله لـ تدريب فريق الزمالك برسالة مؤثرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

قال المصدر ذاته أن طارق مصطفي الأاقوي والأقرب لتولي مهام المدير الفني لفريق الزمالك خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف فى تدريب الفارس الأبيض لاسيما وأنه أنهي مشواره مع نادي أهلي بني غازي الليبي خلال الساعات الماضية.

وذكرت المصادر أن ملامح الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك ستكون على النحو التالي:

طارق مصطفي مديرا فنيا

أمير عبدالعزيز مدربا عاما

عصام عبده المدرب المساعد

رحيل أحمد عبدالرؤوف

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، رحيله عن تدريب الفريق الأبيض بعد رحلة قصيرة بدأت في نوفمبر الماضي، ليكون المدرب الخامس للفريق خلال العام الحالي.

وكتب عبد الرؤوف عبر حساباته الرسمية:"تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته."

وأضاف:"سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف. شكراً لمجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم، شكراً للاعبين والجهاز الطبي والإداري، ولن يكون للحديث بقية، وشكراً لجمهور نادي الزمالك الوفي."