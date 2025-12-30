التعادل الإيجابي 2 -2 يحسم مباراة النصر والاتفاق

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة النصر والاتفاق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

واحرز الهولندي جورجينيو فينالدوم هدف الاتفاق في الدقيقة 16

ومع بداية الشوط الثاني، نجح النصر في تعديل النتيجة واحرظ البرتغالي جواو فيليكس هدف التعادل في الدقيقة 47

وواصل “العالمي” ضغطه، قبل أن يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 67

وتمكن فينالدوم من تسجيل هدفه الشخصي الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 80

وبهذه النتيجة حافظ النصر على صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة في حين رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثامن.