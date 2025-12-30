اجتماع عاجل لمجلس الزمالك.. أحمد حسن يكشف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اجتماع عاجل مع مجلس الزمالك بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك :خاص.. وصول طارق مصطفى وجهازه المعاون للقاهرة بعد انتهاء فترة عملهم في ليبيا، واجتماع عاجل مع مجلس الزمالك، بعد ساعات أو صباح غدًا للاتفاق على تدريب الفريق.



وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خفيفة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

