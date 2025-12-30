قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
الاتحاد السكندري يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك بكأس عاصمة مصر

حسام الحارتي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة  تامر مصطفي المدري الفني للفريق لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ورفع تامر مصطفي المدير الفني للفريق حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة حيث يرغب الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء

وطالب تامر مصطفي الاعبين بالتركيز الجيد وتفادي الأخطاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بـ3 نقاط .

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
