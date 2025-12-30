الاتحاد السكندري يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك بكأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة تامر مصطفي المدري الفني للفريق لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ورفع تامر مصطفي المدير الفني للفريق حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة حيث يرغب الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء

وطالب تامر مصطفي الاعبين بالتركيز الجيد وتفادي الأخطاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بـ3 نقاط .