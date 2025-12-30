رسميا أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن قيادة الزمالك | تفاصيل

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك رحيله عن قيادة الفريق الأبيض بعد رحلة قصيرة بدأت في نوفمبر الماضي.

وكتب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عبر حساباته الرسمية: "تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته".

"سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف".

"شكرا للكل مجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم، شكرا لاعبين وجهاز طبي وإداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقية، شكرا جمهور نادي الزمالك الوفي".

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.