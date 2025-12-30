موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة أمام المقاولون العرب

تعرّض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وأُقيمت المواجهة على استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث ظهر المقاولون العرب بشكل قوي ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام المقاولون العرب

ويستعد الأهلي لمواجهة جديدة في كأس الرابطة أمام فريق فاركو، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بحثًا عن استعادة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام فاركو يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.