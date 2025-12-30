قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مساء اليوم
سوريا .. اعتقال 21 شخصا على صلة بنظام الأسد في اللاذقية
عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر
هل تبطل الصلاة بسبب الخطأ في نطق تشكيل القرآن؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة أمام المقاولون العرب

تعرّض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وأُقيمت المواجهة على استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث ظهر المقاولون العرب بشكل قوي ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام المقاولون العرب 

ويستعد الأهلي لمواجهة جديدة في كأس الرابطة أمام فريق فاركو، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بحثًا عن استعادة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام فاركو يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

