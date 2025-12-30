بثلاثية نظيفة.. المقاولون العرب يحقق الفوز أمام الأهلي

حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا علي نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

واحرز مصطفى جمال الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 20 من ضربة الجزاء.

وأضاف المقاولون العرب الهدف الثاني في مرمى الأهلي عن طريق يواكيم في الدقيقة 40.

وسجل كالو أونيماتشي هدف المقاولون العرب الثالث في شباك الأهلي في الدقيقة 65 .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: حازم جمال.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي وأحمد عابدين وإياد مدحت ومهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيم عادل ومحمد رأفت وإبراهيما كاظم وعمر معوض ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.