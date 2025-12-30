طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم لاعب الفريق الشاب.

وكان قد ارتبط اسم حمزة عبد الكريم خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى نادي برشلونة ضمن سوق الانتقالات الشتوية.

وتعرض حمزة عبد الكريم للإصابة خلال مواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وتم استبداله خلال الشوط الأول.

وقال أحمد جاب الله عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "حمزة عبد الكريم اشتكى من آلام في القدم والكاحل نتيجة كدمة قوية تعرض لها أمام المقاولون العرب".

وتابع جاب الله "تم استبدال حمزة عبد الكريم تجنبا لزيادة الآلام ومنع تفاقم الإصابة".



واقترب حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي من الانتقال إلى برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية.

وشهدت مفاوضات انتقال عبد الكريم إلى برشلونة التعثر أكثر من مرة بسبب الطلبات المالية.

وكشف باسل طبال مراسل بي إن سبورتس في برشلونة عن اقتراب حسم النادي الكتالوني للصفقة.

وأوضح طبال عبر حسابه الشخصي "نادي برشلونة تقدم بالعرض الأخير للنادي الأهلي لضم حمزة عبد الكريم، والأمور اقتربت من الحسم هذه المرة".

ويعتبر عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، كواحد من أبرز مواهب الكرة الإفريقية بعد أن تألق بشكل لافت في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر.

ولفت اللاعب الأنظار بحصوله على لقب رجل المباراة في أكثر من مواجهة، كما سجل هدفين أمام هايتي وفنزويلا.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.