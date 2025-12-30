أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

كشفت مصادر في جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي عن الاستمرار في الخطوات القانونية من أجل دعم رمضان صبحي في قضيته رغم صدور حكم بحبسه لمدة عام.

وذكرت أن النادي الأهلي قرر الاستمرار في متابعة القضية حيث من المقرر أن يكون هناك تواصل جديد مع أشرف عبد العزيز محامي اللاعب من أجل الاستئناف على الحكم الخاص بحبس اللاعب لمدة عام.

وأفادت التقارير أن النادي الأهلي حريص على متابعة ملف أزمة رمضان صبحي حيث سيكون هناك مذكرة سوف يتم تقديمها من خلال المحامي أشرف عبد العزيز لمحاولة تخفيف الحكم.

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالحبس سنة مع الشغل، لرمضان صبحى، وكذلك المتهم الثاني الذى أدى الامتحان بدلا منه، وبراءة المتهم الثالث والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.