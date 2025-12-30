طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز حسام الدين السويسى لاعب فريق طلائع الجيش الهدف الاول في الدقيقة 36

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة جمعة مشهور المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى ..محمد شعبان.

خط الدفاع ..أحمد عبد الرحمن ، أحمد علاء ، محمد فتح الله "كماتشو" ، بوبكر كيتا.

خط الوسط ..غيث مدادحه ، حسام الدين السويسى ، أحمد هانى ، أحمد طارق.

الهجوم ..رجب عمران ، إسماعيل أوجورو.