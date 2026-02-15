أثار غضب الأمريكيين من «ترامب»| «أوباما» يُعلّق على فيديو عنصري مُسيء له ولزوجته

تطرّق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشكل غير مباشر إلى مقطع فيديو عنصري نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أوباما وزوجته ميشيل

تضمّن الفيديو المسيء مقطعًا يُصوّر أوباما وزوجته ميشيل أوباما على أنهما قردان، ما أثار انتقادات واسعة من الديمقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء.

ودافع البيت الأبيض في البداية عن الفيديو، واصفًا ردود الفعل الغاضبة بأنها «غضب مفتعل»، ثم نُسب المنشور لاحقًا إلى أحد الموظفين، قبل أن يتم حذفه.

واستهجن أوباما الفيديو خلال لقائه مع مقدّم البودكاست الليبرالي برايان تايلر كوهين.

وأثار المنشور غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية، من بينهم كبار أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

غضب السياسيين

وصف السيناتور تيم سكوت، وهو سيناتور جمهوري، الأمر بأنه «أكثر شيء عنصري رأيته من هذا البيت الأبيض».

ويستحضر المقطع صورًا كاريكاتورية عنصرية تُقارن السود بالقرود، ويبدو أنه مأخوذ من منشور على منصة إكس، شاركه حساب يُدعى «زيرياس» في أكتوبر.

وقال ترامب للصحفيين إنه «لم يرَ» الجزء من الفيديو الذي أظهر عائلة أوباما. وعندما سُئل عمّا إذا كان يخطط للاعتذار، أجاب: «لم أرتكب خطأً».

وردّ أوباما قائلًا: «من المهم أن ندرك أن غالبية الشعب الأمريكي يجدون هذا السلوك مقلقًا للغاية».

وتابع: «هناك نوع من المهزلة يحدث على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفزيون، والحقيقة أنه لا يبدو أن هناك أي خجل من هذا الأمر لدى أشخاص اعتادوا الاعتقاد بضرورة التحلي باللياقة والشعور بالاحترام».

وخلال المقابلة، تطرّق أوباما إلى مجموعة من القضايا، إذ أشاد بالمتظاهرين الذين نظموا أنفسهم سلميًا ضد عمليات الهجرة، وناقش إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، كما تحدّث عن مكتبته الرئاسية، المقرر افتتاحها في شيكاغو العام المقبل.