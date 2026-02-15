المندوه: عقود احترافية لمن تم تصعيده للفريق الأول من شباب الزمالك

أعلن حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، عن عقود احترافية سيبرمها النادي للاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول وتألقوا مع الأبيض في المباريات الأخيرة.

وقال حسام المندوه، في مداخلة هاتفية ببرنامج الكلاسيكو الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح على قناة ON E: "سنبرم عقود احترافية للاعبين الشباب الذين تألقوا مع الزمالك في الأونة الأخيرة.. أداءهم كان رائعًا".

وتابع: "سنحاول حل أزمة القيد مع بداية الموسم الجديد.. نعمل حاليًا على عقد جلسات مع أصحاب القضايا لجدولة مستحقاتهم".

وواصل: "مستحقات صفقة دونجا من النجمة السعودي على وصول لخزينة نادي الزمالك".