«الأسيوطي» يثير الجدل: جينات وعبقرية حسن شحاتة تتجلي في شخصية معتمد جمال
تفاصيل استحداث وزارة الداخلية منصة التحقق البايومتري لتأمين البيانات.. فيديو
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. اليوم
كل سنجل يعمل الحركة دي| تامر حسني يشارك فيديو طريفًا «للسناجل» بمناسبة عيد الحب
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور أن محمد الشناوي بات الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في مواجهة الجيش الملكي، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل رغبة الجهاز الفني في الدفع بالعناصر الأكثر خبرة خلال اللقاء الحاسم.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن مروان عثمان يُعد الأقرب لقيادة الخط الهجومي من بداية المباراة، بعدما نال إشادة فنية خلال الفترة الأخيرة، مع توجه للاعتماد على قدراته البدنية وتحركاته داخل منطقة الجزاء، على أن يُحسم التشكيل النهائي عقب المران الختامي للفريق.

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

ايناس عز الدين

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

