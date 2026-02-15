«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب

كشف الإعلامي خالد الغندور أن محمد الشناوي بات الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في مواجهة الجيش الملكي، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل رغبة الجهاز الفني في الدفع بالعناصر الأكثر خبرة خلال اللقاء الحاسم.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن مروان عثمان يُعد الأقرب لقيادة الخط الهجومي من بداية المباراة، بعدما نال إشادة فنية خلال الفترة الأخيرة، مع توجه للاعتماد على قدراته البدنية وتحركاته داخل منطقة الجزاء، على أن يُحسم التشكيل النهائي عقب المران الختامي للفريق.