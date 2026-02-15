قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بشير التابعي: مجلس الزمالك ياخد (صفر من عشرة) .. اعرف الأسباب
ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب
ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟
«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل

علّق الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي على استحداث وزارة الداخلية لأول مرة في مصر منصة وطنية موحدة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية باستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه.


وقال سامي عبد الراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «منصة التحقق البايومتري تعتبر إنتاجًا وطنيًا مصريًا خالصًا داخل وزارة الداخلية».

وتابع: «يقوم الفرد بإدخال اسمه وبياناته على التطبيق الخاص بالمنصة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بصورة شخصية للفرد».

وأضاف: «المنصة تسهّل من إجراءات تعامل المواطن مع استخراج بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وجواز السفر».

ولفت سامي عبد الراضي إلى أن «ربما في المستقبل القريب سيكون هناك مثيل لخدمات منصة التحقق البايومتري في البنوك».

