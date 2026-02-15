لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل

علّق الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي على استحداث وزارة الداخلية لأول مرة في مصر منصة وطنية موحدة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية باستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه.



وقال سامي عبد الراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «منصة التحقق البايومتري تعتبر إنتاجًا وطنيًا مصريًا خالصًا داخل وزارة الداخلية».

وتابع: «يقوم الفرد بإدخال اسمه وبياناته على التطبيق الخاص بالمنصة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بصورة شخصية للفرد».

وأضاف: «المنصة تسهّل من إجراءات تعامل المواطن مع استخراج بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وجواز السفر».

ولفت سامي عبد الراضي إلى أن «ربما في المستقبل القريب سيكون هناك مثيل لخدمات منصة التحقق البايومتري في البنوك».