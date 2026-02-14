دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الجيش الملكي المغربي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا ضمن فقرات المران قبل أن يختتم توروب فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا تدريبات بدنية وفنية منفردة قبل خوض التقسيمة مع بقية اللاعبين.

وحسم الأهلي تأهله إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط، فيما يبحث الفريق عن الصعود كأول المجموعة خلال مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في السادسة مساء غد الأحد على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.