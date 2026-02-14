انتوا أحسن حاجة في حياتي.. معتمد جمال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك

علق معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي فوز الفارس الأبيض علي نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال علي نظيره فريق كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي بعد مباراة كايزر تشيفز: كان ممكن المباراة تبقى اسهل من كده بكتير وكنا نطلع فايزين 4-0 لكن ربنا كان شايل لينا الفرحه في الآخر.

تابع: يمكن بنحاول نستخدم كل لاعب في أكثر من مركز بسبب الغيابات اللي بنعاني منها ونحاول نعمل سياسيه تدوير بدون التأثير على شكل الفريق.

أضاف: حاولنا نطبق حتى الكلام ده في مباراة سموحه .. فاشتغلنا عليها بشكل كبير المباراة اللي فاتت وده توفيق من ربنا.

واصل: احنا عاملين بلان كاملة لكل اللاعيبة سواء عبدالله السعيد أو غيره في حته تقسيمة المجهود والناس اللي لسه راجعه من الإصابة وعدد الدقائق اللي ممكن يلعبوها.

واختتم حديثه قائلا: عايز اوجه رسالة إلى جمهور الزمالك.. انتوا احسن حاجه في حياتي .. جمهور نادي الزمالك لو ينفع نحطه فوق رأسنا نعمل كده وبوعدهم نعمل احسن حاجه علشان نخليهم مبسوطين