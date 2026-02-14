نشأت الديهي: حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات بعد التعديل الوزاري الأخير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه في أعقاب التعديل الوزاري الأخير وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء الماضي؛ من المتوقع صدور حركة جديدة للمحافظين خلال الساعات المقبلة.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الدولة المصرية تقف على مشارف تغيير في حركة المحافظين، في إطار استكمال مسار التطوير وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية التنفيذية، بما يتواكب مع المرحلة الحالية ومتطلباتها.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لمن يقع عليهم الاختيار، مؤكدًا أن الفترة الراهنة تُعد من المراحل المهمة في تاريخ الدولة المصرية، وتحتاج إلى قيادات تنفيذية قادرة على إدارة الملفات الخدمية والتنموية بكفاءة، والاستجابة لتحديات المرحلة وتحقيق تطلعات المواطنين.