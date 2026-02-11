الديهي : لكل مرحلة رجال .. شكرًا للوزراء الذين أنجزوا في وقت صعب

وجه الإعلامي نشأت الديهي، الشكر إلى الوزراء الراحلون بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد.

فترة مهمة وصعبة

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "قبل ما أقول للناس الجدد مبروك واجب عليا إنسانيًا وأخلاقيًا ووطنيًا أقول للوزراء اللي مشيوا من الحكومة اللي أدى مهمته بنجاح ومشي واللي مدخر لمهمة جديدة وجب الشكر عليه".

المسؤولية في فترة صعبة

وأضاف "أوجه الشكر إلى كل الراحلين عن الوزارة إلى كل السادة الوزراء اللي عيونهم على مصلحة البلد أدوا ما أدوه والرئيس يتابع ويقيم أن لكل مرحلة رجال، اليوم أقول لهم شكرًا من القلب للذين تولوا المسؤولية في فترة صعبة، الناس دي تعبت وأنجزت تحديدًا رانيا المشاط أنجزت وكانت واجهة مشرفة وأشرف صبحي والمستشار محمود فوزي وفي تقديري دوره لم يأتي بعد".