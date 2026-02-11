42 ساعة في واشنطن| نتنياهو يصل الولايات المتحدة.. وإيران على طاولة «القمة السابعة»

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن قبل اجتماعه السابع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ انتخابه العام الماضي، حيث سيقدم "مبادئ" للمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

زيارة نتنياهو إلى واشنطن

وقال “نتنياهو”، أثناء صعوده على متن طائرة "جناح صهيون"، الطائرة الرسمية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء: "سأقدم لترامب مبادئ للتفاوض مع إيران، وهي مبادئ مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن. في رأيي، هذه مبادئ مهمة لكل من يريد السلام والأمن في الشرق الأوسط".

خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن إيران

وصرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، لصحيفة "جيروزاليم بوست" في مطار بن جوريون قبل مغادرة إسرائيل يوم الثلاثاء، بأنه لا توجد خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المفاوضات مع إيران.

قال: "أعتقد أن هناك توافقًا استثنائيًا بين إسرائيل والولايات المتحدة. الجميع يتمنى التوصل إلى حلٍّ وديٍّ، لكن الأمر سيتوقف على إيران. إذا أصرت على الاحتفاظ بالأسلحة النووية واليورانيوم المخصب، فأعتقد أن الرئيس أوضح جليًا أن هذا غير مقبول".

وعندما سألته صحيفة "واشنطن بوست" عما إذا كان موقف الولايات المتحدة وإسرائيل من الخطوط الحمراء للمفاوضات متطابقًا، قال هاكابي إنه لم يسمع ما يخالف ذلك.

قمة ترامب ونتنياهو

من المقرر أن يجتمع نتنياهو مع ترامب وكبار مسئولي إدارته في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (السادسة مساءً بتوقيت إسرائيل) اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يبقى في واشنطن لمدة 42 ساعة تقريبًا.

ووصف مسئولون إسرائيليون الاجتماع بأنه "جلسة لصياغة الاستراتيجية"، ما يعني أنه سيركز ليس فقط على المفاوضات الأمريكية الإيرانية نفسها، بل أيضًا على ما قد يحدث في حال فشل المُحادثات، بما في ذلك احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية.