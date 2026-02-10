عراقجي: منع الحرب هو الخيار الأكثر حكمة.. ونتنياهو يسعى لجرّ واشنطن إلى مواجهة مع إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جهودًا دبلوماسية تبذل حاليًا لمنع اندلاع حرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعملان على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة القائمة، مؤكدًا أن خيار الحرب لا يخدم الاستقرار الإقليمي.

واتهم عراقجي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى التصعيد، قائلاً إن “نتنياهو يريد الحرب ولا يحب السلام ولا الدبلوماسية”، مضيفًا أنه يبذل كل ما في وسعه لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران.

وشدد على أن “منع الحرب هو القرار الأكثر حكمة الذي يمكن أن يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام إيرانية أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني نقل، خلال زيارته إلى مسقط أمس، رد طهران على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي جرت الجمعة الماضية في العاصمة العمانية.

وبحث سلطان عمان هيثم بن طارق مع لاريجاني مستجدات هذه المحادثات وسبل التوصل إلى اتفاق وُصف بـ”المتوازن والعادل”. وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن الجانبين اتفقا، خلال اللقاء الذي عُقد في قصر البركة، على أهمية العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالطرق السلمية بما يسهم في إحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وحذرت إيران من “ضغوط وتأثيرات مدمّرة” قد تُعرقل الجهود الدبلوماسية، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يُتوقع أن تتركز على الملف الإيراني. وأكدت الخارجية الإيرانية في الوقت نفسه أن طهران تسعى إلى التوصل سريعًا لنتائج ملموسة، مشيدة بجهود دول المنطقة الرامية إلى خفض التوتر.

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن تحديد “الخطوط الحمر” في المحادثات مع إيران هو قرار يعود حصريًا للرئيس ترامب، مشيرًا إلى أن واشنطن تُجري مشاورات مكثفة بشأن هذا الملف. وفي المقابل، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن القرار بيد الولايات المتحدة في العمل بشكل مستقل بعيدًا عن “الضغوط والتأثيرات المدمّرة” التي تضر بأمن المنطقة، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بمعارضة أي مسار دبلوماسي يفضي إلى السلام.

وعلى الصعيد العسكري، أكد عراقجي، خلال اطلاعه كبار القادة العسكريين الإيرانيين على تفاصيل المحادثات الجارية في مسقط، أن إيران ستتعامل مع المسار الدبلوماسي “بحذر ودون ثقة بالطرف الآخر”، مع الاعتماد على قدراتها الدفاعية. بدوره، أعلن القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي أن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة، محذرًا من أن أي اعتداء سيُقابل برد “غير مسبوق”.

وفي تطور مواز، أصدرت الإدارة البحرية الأمريكية تحذيرًا للسفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي من الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية، داعية إياها إلى العبور بالقرب من المياه الإقليمية العُمانية عند مرورها عبر مضيق هرمز، ومؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في حال أي تواصل مع القوات الإيرانية.