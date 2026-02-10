تقديرات إسرائيلية: إيران قد تمتلك ما بين 1800 و2000 صاروخ باليستي خلال أسابيع

تستعد إسرائيل لمناقشة الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران خلال زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع، وسط مخاوف من استعادة طهران لمخزوناتها وقدراتها الصاروخية إلى مستويات ما قبل الحرب.

ووفقا لمصادر إسرائيلية تحدثت لشبكة CNN، يعتزم نتنياهو تقديم معلومات استخباراتية حديثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدرات العسكرية الإيرانية، مع التركيز على حرية إسرائيل في التحرك عسكريًا ضمن أي اتفاق مستقبلي بين واشنطن وطهران.

وقالت المصادر إن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء تقدم إيران في إعادة بناء مخزوناتها من الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تمتلك ما بين 1800 و2000 صاروخ باليستي خلال أسابيع أو أشهر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات.

وأضافت المصادر أن نتنياهو سيعرض على ترامب مبادئ التفاوض مع إيران، مؤكدًا أن هذه المبادئ مهمة لمن يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأكد نتنياهو قبل مغادرته إلى واشنطن: "سنتحدث عن غزة والمنطقة، ولكن قبل كل شيء عن إيران".