بالصور.. ديسكو مصر وواما ولولا جفان يتألقون في عيد الحب بـ نويبع
بعد خفض أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الإدخار لمدة سنة
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تطورات متسارعة في قضية اختفاء الأمريكية نانسي غوثري | تفاصيل

شهدت قضية اختفاء نانسي غوثري تطورات دراماتيكية، بعدما أوقفت السلطات الأمريكية ثلاثة أشخاص على صلة محتملة بالحادثة التي أثارت ضجة واسعة في أنحاء البلاد.

في عملية مباغتة، داهم فريق المهمات الخاصة (SWAT) منزلاً يبعد نحو ميلين عن منزل الضحية في مدينة توسان بمقاطعة بيما، بناءً على معلومات سرية حصلت عليها جهات إنفاذ القانون.

ونقلت "فوكس نيوز" ديجيتال عن مصدر في الشرطة المحلية، جرى تنفيذ أمر تفتيش أسفر عن احتجاز رجلين ووالدة أحدهما، دون إعلان رسمي حتى الآن عما إذا كانوا مشتبهًا بهم.

وفي تطور متزامن، شوهد عملاء فيدراليون يسحبون سيارة دفع رباعي فضية من موقف سيارات خارج أحد مطاعم توسان، في خطوة يعتقد أنها مرتبطة بسير التحقيقات. 

وأعلن مسئولو الشرطة عبر منصة X أن بيانًا رسميًا سيصدر قريبًا، من دون الكشف عن تفاصيله.

وجاءت هذه التحركات بعد ساعات من إعلان المحققين استعادة عينة حمض نووي (DNA) من منزل غوثري تعود لشخص غير معروف كان على اتصال “وثيق” بها، وأُرسلت العينة إلى المختبر لتحليلها.

وتعود آخر مشاهدة لنانسي غوثري إلى 31 يناير داخل منزلها في توسان، حيث تشير الأدلة إلى أنها أُجبرت على المغادرة فجر اليوم التالي، تاركة خلفها آثار دماء. 

وتضاعف الاهتمام بالقضية لكونها والدة الإعلامية الشهيرة سافانا غوثري، نجمة برنامج Today على شبكة NBC.

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد نشر وصفًا لمسلح رصدته كاميرات المراقبة قرب منزلها، معلنًا مضاعفة المكافأة إلى 100 ألف دولار مقابل أي معلومات تقود للعثور عليها، فيما يدخل البحث يومه الرابع عشر وسط ترقب وقلق متزايدين.

