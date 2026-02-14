أول تعليق من معتمد جمال عقب فوز الزمالك أمام كايزر تشيفز

أبدي معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، سعادته بالفوز أمام كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية، والتي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس.

وقال معتمد جمال في تصريحات صحفية عقب المباراة:: الحمدلله والشكر لله على اللي ربنا بيديهولنا والتأهل النهارده يمكن مباراة صعبة جدا وقولنا الكلام ده قبل كده واحنا بنلاعب سموحه هما كانوا في مصر وكانوا بيتفرجوا علينا





وتابع :" أنا زي ما عودتكم عمري ما قولت مبرر ولا اتكلمت .. رغم أن الضغط كان صعب جدا علينا وعلى اللعيبه





وآتم"كان ممكن نطلع مبررات علشان لو لقدر الله حصل حاجه اطلع اقولها و قولت دايما لا إحنا مش ناقصنا حد وانا دائما بوصل للعيبه أن الكل زي بعض وبنكمل بعض وده اللي بيخلينا دائما نعدي اي صعب







فاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.