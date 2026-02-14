من ترعة غير مستغلة إلى محور مروري.. تطهير ترعة الحفرية بالبراجيل والإحلال بتربة زلطية تمهيداً للرصف

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال تطهير ترعة الحفرية بنطاق قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم وذلك في اطار خطة المحافظة لتحويل الترعة غير المستغلة الي محور مروري حيوي لتسهيل حركة سير المواطنين .

واطلع المحافظ على أعمال الإحلال بالتربة الزلطية لمسار الترعة وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.



وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال الجارية تشمل ازدواج الطريق وتركيب أعمدة إنارة بطول ٢ كيلومتر، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى السلامة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين والمركبات.



وأضاف المحافظ أن الطريق كان في السابق اتجاهًا واحدًا بعرض نحو ٧ أمتار ويجري العمل حاليًا على تحويله إلى طريق مزدوج بعرض يصل إلى ٢٠ مترًا بما يحقق سيولة مرورية أفضل ويستوعب الكثافات المتزايدة بالمنطقة.



وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لاستغلال الترعه والمصارف غير المستغلة وتحويلها إلى محاور مرورية فعّالة بما يساهم في تطوير شبكة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية.



تابع الأعمال المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة .