محافظة الجيزة: انضباط بشارع العريش واستعدادات نهائية لافتتاح السوق الحضاري

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود استمرار فرض السيطرة والانضباط بشارع العريش بحي الطالبية ومنع عودة الإشغالات والتعديات، بالتوازي مع استكمال الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق العريش الحضاري المخصص لاستيعاب الباعة الجائلين في إطار منظومة حضارية منظمة.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية نجحت في الحفاظ على حالة الانضباط بالشارع وتحقيق سيولة مرورية ملحوظة مشددًا على عدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية مع استمرار التواجد الميداني وفرض الرقابة على مدار اليوم.



وأوضح المحافظ أن الأعمال الجارية بسوق العريش الحضاري أوشكت على الانتهاء حيث يشمل السوق تجهيز الباكيات، وأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك، والإنارة، والتنسيق العام، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للباعة والمواطنين، تمهيدًا للافتتاح خلال الفترة القليلة المقبلة.



وشدد المهندس عادل النجار على أن السوق الحضاري يأتي في إطار تحقيق التوازن بين إعادة الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع، مع مراعاة البعد الإنساني للباعة الجائلين من خلال توفير بديل منظم ومجهز يتيح لهم ممارسة نشاطهم دون الإضرار بحركة المرور أو التعدي على حرم الطريق.



ووجّه محافظ الجيزة باستمرار المتابعة اليومية من حي الطالبية وشرطة المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لإعادة الانضباط بكافة الشوارع الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.