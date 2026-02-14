قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
بالصور

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
أسماء عبد الحفيظ

يبحث كثيرون عن طريقة عمل عشاء خفيف يمنح الشعور بالشبع دون إحساس بالثقل أو زيادة في الوزن، خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يعانون من اضطرابات في النوم بسبب الوجبات الدسمة. فالعشاء ليس وجبة يجب إلغاؤها، بل يجب اختيار مكوناته بعناية ليكون خفيفًا ومفيدًا في الوقت نفسه.

في هذا المقال نقدم لكِ أفكار عشاء خفيف وسريع التحضير، مناسب للرجيم وللحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

ما هي مواصفات العشاء الصحي؟

حتى يكون العشاء خفيفًا ومفيدًا، احرصي على أن يحتوي على:

  • بروتين خفيف مثل البيض أو الزبادي أو التونة
  • كمية قليلة من الكربوهيدرات
  • خضروات طازجة أو مطهية بخفة
  • دهون صحية بكميات معتدلة
  • الابتعاد عن المقليات والصلصات الثقيلة

تناول العشاء قبل النوم بساعتين على الأقل يساعد على تحسين الهضم وجودة النوم.

1- طريقة عمل عشاء خفيف بالبيض والخضار

المكونات:

2 بيضة

  • نصف كوب فلفل ألوان وطماطم مقطعة
  • ملعقة صغيرة زيت زيتون
  • رشة ملح وفلفل
  • طريقة التحضير:
    سخني زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة، أضيفي الخضروات وقلبيها قليلًا، ثم أضيفي البيض واطهيه حتى ينضج. يمكن تقديمه مع شريحة خبز أسمر صغيرة.

الفائدة:
وجبة غنية بالبروتين وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول دون سعرات عالية.

2- سلطة تونة صحية

المكونات:

  • علبة تونة مصفاة من الزيت
  • خس وخيار وطماطم
  • ملعقة صغيرة زيت زيتون
  • عصير ليمون
  • طريقة التحضير:
    اخلطي جميع المكونات وقدميها فورًا. يمكن إضافة ملعقة زبادي بدل المايونيز لخفض السعرات.
  • الفائدة:
    التونة مصدر ممتاز للبروتين وأحماض أوميجا 3 المفيدة للقلب.

3- زبادي يوناني بالمكسرات

المكونات:

  • كوب زبادي يوناني
  • ملعقة مكسرات غير مملحة
  • رشة قرفة
  • طريقة التحضير:
    امزجي الزبادي بالمكسرات والقرفة. يمكن إضافة شرائح فاكهة قليلة السكر مثل التفاح.

الفائدة:
الزبادي يساعد على تحسين الهضم ويمنح إحساسًا بالشبع، كما أن البروتين يساهم في استقرار مستوى السكر في الدم.

4- شوربة خضار خفيفة

المكونات:

  • كوسة وجزر وبروكلي
  • ماء أو مرق خفيف

ملح وفلفل

طريقة التحضير:
اغلي الخضروات حتى تنضج ثم اخلطيها بالخلاط أو اتركيها كما هي. تجنبي إضافة كريمة أو دهون ثقيلة.

الفائدة:
غنية بالألياف وقليلة السعرات، مناسبة لمن يعانون من انتفاخ أو مشاكل هضمية.

أخطاء يجب تجنبها في العشاء

أخطاء يجب تجنبها في العشاء 
  • تناول الأطعمة المقلية
  • الإكثار من النشويات البيضاء
  • الحلويات قبل النوم
  • المشروبات الغازية
  • تناول الطعام متأخرًا جدًا

هذه العادات تؤدي إلى زيادة الوزن واضطراب النوم.

نصائح لوجبة عشاء خفيف ناجحة

  • اجعلي الكمية معتدلة
  • تناولي الطعام ببطء
  • اشربي كوب ماء قبل الوجبة
  • ابتعدي عن الهاتف أثناء الأكل
  • احرصي على وجود مصدر بروتين في كل وجبة
وجبات سحور طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن نصائح مهمة لسحور صحي دون زيادة وزن زيادة وزن طريقة عمل عشاء خفيف وصحي زيادة في الوزن طريقة عمل عشاء ما هي مواصفات العشاء الصحي صحة الجهاز الهضمي

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

