في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
رياضة

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول، بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، لخوض مواجهة قوية مساء اليوم السبت أمام نظيره برايتون، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2025/2026.

وتأتي المباراة في إطار مواجهات دور الـ32 من البطولة، حيث يسعى ليفربول لمواصلة مشواره في المسابقة التي تُعد واحدة من أهم البطولات المحلية في إنجلترا، وسط رغبة جماهيره في تحقيق لقب هذا الموسم.

ملعب الأنفيلد يحتضن المواجهة
 

يستضيف ملعب “الأنفيلد” اللقاء المرتقب بين الفريقين، في أجواء ينتظر أن تكون حماسية، خاصة أن المواجهة تجمع بين فريقين يمتلكان عناصر قوية وقدرات هجومية كبيرة.

ويطمح ليفربول لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي، بينما يسعى برايتون لتحقيق مفاجأة جديدة خارج ملعبه.

طريق الفريقين إلى دور الـ32

نجح ليفربول في التأهل إلى تلك المرحلة بعد فوزه الكبير على بارنسلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته الهجومية وقدرته على إنهاء المباريات بأفضل شكل.

في المقابل، تأهل برايتون بعد مباراة مثيرة أمام مانشستر يونايتد، تمكن خلالها من الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليؤكد أنه خصم صعب ولا يمكن الاستهانة به.

هدف ليفربول: التقدم نحو اللقب
 

يدخل ليفربول المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة أن البطولة تمثل فرصة قوية للفريق من أجل حصد لقب هذا الموسم، وتجنب الخروج دون بطولات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم السبت في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُنقل المواجهة عبر شاشة beIN SPORTS 1


 

