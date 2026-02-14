سيناريوهات الجولة الأخيرة .. وضعية صعبة لـ الزمالك والمصري بـ الكونفدرالية

يلتقي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

فيما يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق زيسكو الزامبي فى نفس التوقيت فى الجولة الأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويواجه أحد فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي شبح الإقصاء من بطولة كأس الكونفدرالية حال الخسارة اليوم أمام فريقا كايزر تشيفز وزيسكو الزامبي.

ويتصدر فريق كايزر تشيفز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط فيما حل الزمالك وصيفا بـ 8 نقاط والمصري البورسعيدي بـ 7 نقاط بينما يتذيل زيسكو الزامبي الترتيب برصيد 3 نقاط.

سيناريوهات الحسم بـ الكونفدرالية فى الجولة الأخيرة

المجموعة الأولى

اتحاد العاصمة (13 نقطة): تأهل رسمياً وينافس في الجولة الأخيرة على حسم الصدارة (يكفيه التعادل)

أولمبيك آسفي (12 نقطة): تأهل رسمياً، ومباراته الأخيرة ضد اتحاد العاصمة هي "موقعة الصدارة"؛ الفوز يضعه في المركز الأول

سان بيدرو (3 نقاط): خرج رسمياً

دجوليبا المالي (1 نقطة): خرج رسمياً

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

الوداد الرياضي (12 نقطة): تأهل رسمياً، ومباراته الأخيرة لضمان الصدارةمانييما يونيون (9 نقاط): مصيره بيده؛ الفوز على نايروبي (متذيل المجموعة) يضمن له التأهل مباشرة دون النظر لنتائج الغيرعزام يونايتد (9 نقاط): مهمته صعبة؛ يحتاج للفوز على الوداد وينتظر أي تعثر لمانييما يونيون لخطف البطاقة الثانيةنايروبي يونايتد (0 نقاط): خرج رسمياًشباب بلوزداد الجزائري (12 نقطة): تأهل رسمياً مباراته الأخيرة على المركز الأول ويكفيه التعادلأوتوهو (9 نقاط): تأهل رسمياً ومباراته في الجولة الأخيرة على المركز الأولسينجيدا بلاك ستارز (4 نقاط): خرج رسمياًستيلينبوش (4 نقاط): خرج رسمياًكايزر تشيفز (10 نقاط): يحتاج للتعادل أو الفوز أمام الزمالك لضمان التأهل. في حال الخسارة، قد يدخل في حسابات فارق الأهداف مع المصري البورسعيدي.الزمالك (8 نقاط): الفوز على كايزر تشيفز يضمن له التأهل مباشرة (11 نقطة).. التعادل يجعله ينتظر تعثر المصري أمام زيسكو الزامبي.المصري البورسعيدي (7 نقاط): لا بديل عن الفوز على زيسكو ليصل للنقطة 10، وينتظر تعثر الزمالك أمام كايزر تشيفز أو فوزه بفارق هدفين في حال فوز الزمالك على كايزر تشيفز.زيسكو يونايتد (3 نقاط): خرج رسمياً