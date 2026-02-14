قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
سيناريوهات الجولة الأخيرة .. وضعية صعبة لـ الزمالك والمصري بـ الكونفدرالية

يلتقي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

فيما يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق زيسكو الزامبي فى نفس التوقيت فى الجولة الأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويواجه أحد فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي شبح الإقصاء من بطولة كأس الكونفدرالية حال الخسارة اليوم أمام فريقا كايزر تشيفز وزيسكو الزامبي.

ويتصدر فريق كايزر تشيفز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط فيما حل الزمالك وصيفا بـ 8 نقاط والمصري البورسعيدي بـ 7 نقاط بينما يتذيل زيسكو الزامبي الترتيب برصيد 3 نقاط.

سيناريوهات الحسم بـ الكونفدرالية فى الجولة الأخيرة 
المجموعة الأولى 
اتحاد العاصمة (13 نقطة): تأهل رسمياً وينافس في الجولة الأخيرة على حسم الصدارة (يكفيه التعادل)
أولمبيك آسفي (12 نقطة): تأهل رسمياً، ومباراته الأخيرة ضد اتحاد العاصمة هي "موقعة الصدارة"؛ الفوز يضعه في المركز الأول
سان بيدرو (3 نقاط): خرج رسمياً
دجوليبا المالي (1 نقطة): خرج رسمياً

المجموعة الثانية 
الوداد الرياضي (12 نقطة): تأهل رسمياً، ومباراته الأخيرة لضمان الصدارة
مانييما يونيون (9 نقاط): مصيره بيده؛ الفوز على نايروبي (متذيل المجموعة) يضمن له التأهل مباشرة دون النظر لنتائج الغير
عزام يونايتد (9 نقاط): مهمته صعبة؛ يحتاج للفوز على الوداد وينتظر أي تعثر لمانييما يونيون لخطف البطاقة الثانية
نايروبي يونايتد (0 نقاط): خرج رسمياً
المجموعة الثالثة 
شباب بلوزداد الجزائري (12 نقطة): تأهل رسمياً مباراته الأخيرة على المركز الأول ويكفيه التعادل 
أوتوهو (9 نقاط): تأهل رسمياً ومباراته في الجولة الأخيرة على المركز الأول
سينجيدا بلاك ستارز (4 نقاط): خرج رسمياً
ستيلينبوش (4 نقاط): خرج رسمياً
المجموعة الرابعة 
كايزر تشيفز (10 نقاط): يحتاج للتعادل أو الفوز أمام الزمالك لضمان التأهل. في حال الخسارة، قد يدخل في حسابات فارق الأهداف مع المصري البورسعيدي.
الزمالك (8 نقاط): الفوز على كايزر تشيفز يضمن له التأهل مباشرة (11 نقطة).. التعادل يجعله ينتظر تعثر المصري أمام زيسكو الزامبي.

المصري البورسعيدي (7 نقاط): لا بديل عن الفوز على زيسكو ليصل للنقطة 10، وينتظر تعثر الزمالك أمام كايزر تشيفز أو فوزه بفارق هدفين في حال فوز الزمالك على كايزر تشيفز. 
زيسكو يونايتد (3 نقاط): خرج رسمياً

