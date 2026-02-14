قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان

ديمبيلي و إنريكي
ديمبيلي و إنريكي

في الدوري الفرنسي لا تمر الهزائم مرور الكرام وعندما يسقط فريق بحجم باريس سان جيرمان فإن أصداء الخسارة لا تتوقف عند حدود النتيجة بل تمتد إلى ما وراء غرف الملابس حيث تبدأ الأسئلة الكبرى حول الهوية والعقلية والمشروع.

الهزيمة أمام ستاد رين بنتيجة 3-1 في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي لم تكن مجرد تعثر عابر في سباق الصدارة بل تحولت إلى شرارة جدل داخلي بعد تصريحات نارية من النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي ورد أكثر حدة من المدرب الإسباني لويس إنريكي.

رغم أن باريس سان جيرمان ما يزال في صدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة فإن السقوط أمام رين الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس أعاد فتح ملفات قديمة تتعلق بشخصية الفريق في المواجهات الكبيرة.

الفريق الباريسي بدأ اللقاء بصورة باهتة واستقبل أهدافا عكست هشاشة دفاعية وافتقادا للتركيز بينما بدا رين أكثر تنظيما وشراسة وكأنه يلعب مباراة ثأرية ولكن ما لفت الأنظار لم يكن فقط الأداء داخل الملعب بل ما قيل بعد صافرة النهاية.

ديمبيلي يفتح النار

في تصريحات مباشرة عقب اللقاء وجه ديمبيلي رسالة واضحة حملت في طياتها انتقادا ضمنيا لزملائه مؤكدا أن اللعب الفردي لن يقود الفريق إلى الألقاب في الدوري الفرنسي.

وشدد اللاعب الفرنسي على أن الفريق بحاجة إلى استعادة الروح الجماعية التي ميزته في الموسم الماضي عندما كان النادي أولا على حد تعبيره.

وأشار إلى أن التفكير الفردي داخل الملعب يفقد الفريق توازنه ويقوض طموحاته خاصة في النصف الثاني من الموسم حيث تحسم البطولات.

تصريحات ديمبيلي فهمت على نطاق واسع باعتبارها انتقادا مباشرا لبعض النجوم الذين يميلون للاحتفاظ بالكرة والمغامرة الفردية بدل اللعب الجماعي وهو ما أشعل النقاش عبر وسائل الإعلام الفرنسية ومنصات التواصل الاجتماعي التي انقسمت بين من رأى في حديثه شجاعة مطلوبة ومن اعتبره تصفية حسابات داخلية على الهواء مباشرة.

إنريكي: لا أحد فوق النادي

لم يتأخر رد المدرب لويس إنريكي لكنه جاء بلهجة صارمة فالمدرب الإسباني رفض الدخول في تفاصيل فردية لكنه أطلق رسالة حاسمة: " لن أسمح لأي لاعب أن يضع نفسه فوق النادي ".

وحمل تصريح إنريكي أكثر من دلالة فمن ناحية بدا وكأنه يضع حدا لأي محاولة لإظهار الخلافات للعلن ومن ناحية أخرى أكد أن السلطة الفنية بيده وأن التسلسل الهرمي داخل الفريق غير قابل للنقاش.

وأوضح المدرب أن المشاعر بعد الهزيمة تكون مشحونة وأن الإحباط قد يدفع اللاعبين إلى الإدلاء بتصريحات عاطفية لكنه شدد على أن الفريق كيان واحد وأن الإدارة الفنية لن تسمح بتغليب المصالح الفردية على المشروع الجماعي.

أزمة حقيقية أم زوبعة إعلامية؟

وسط الجدل المتصاعد نفت مصادر مقربة من النادي وجود أي خلافات داخلية معتبرة أن تصريحات الطرفين أُسيء فهمها وتضخيمها.

وأكدت أن العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني مستقرة وأن ما حدث لا يتجاوز ردود فعل طبيعية عقب خسارة مؤلمة.

لكن في الواقع مثل هذه التصريحات تكشف عن حساسية المرحلة التي يعيشها باريس سان جيرمان فالفريق يسعى لبناء مشروع جديد أكثر توازنا بعد سنوات ارتبطت بالنجومية الفردية أكثر من الانسجام الجماعي.

ومع رحيل بعض الأسماء الثقيلة في المواسم الأخيرة يحاول النادي صياغة هوية مختلفة قائمة على الانضباط واللعب الجماعي.

باريس سان جيرمان ستاد رين الدوري الفرنسي عثمان ديمبيلي ديمبيلي لويس إنريكي إنريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

ترشيحاتنا

توروب

توروب يضع اللمسات الأخيرة في الأهلي قبل موقعة الجيش الملكي في أبطال أفريقيا

طائرة الأهلي

الاتحاد يصطدم بالأهلي.. والطلائع في اختبار قوي أمام الزمالك بدوري سوبر الطائرة

ريال مدريد

ريال مدريد يواجه سوسيداد في اختبار صعب للحفاظ على سباق صدارة الليجا

بالصور

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد