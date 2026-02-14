انقلبت بهم الملاكى..مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرين على شربين طريق السبخاويه كفر الاطرش بمحافظة الدقهلية إثر انقلاب سيارة ملاكى، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق كفر الاطرش- شربين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع جمال احمد ماضى 20 عاما فارس فضل احمد محمد 14 عاما واصيب ما بعد الارتجاج و كسر بالساقين ؛ عبد الله المهدى احمد 23 عاما ، واصابته ما بعد الارتجاج وكسور متعددة بالذراع، وليد احمد فضل 22 وإصابته كسر بالساق اليسرى ؛ احمد ماضى احمد 12 عاما وإصابته نزيف بالمخ و كسر بالساقين، وجميعهم مقيمى شربين .



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

