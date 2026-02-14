قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
حوادث

انقلبت بهم الملاكى..مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

لقى شخص مصرعه وأصيب أربعة  آخرين على شربين طريق السبخاويه كفر الاطرش بمحافظة الدقهلية إثر  انقلاب سيارة ملاكى، حيث تلقت مديرية أمن  الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق كفر الاطرش- شربين.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين  مصرع جمال احمد ماضى 20 عاما  فارس فضل احمد محمد 14 عاما واصيب  ما بعد الارتجاج و كسر بالساقين ؛ عبد الله المهدى احمد 23 عاما ، واصابته ما بعد الارتجاج وكسور متعددة بالذراع، وليد احمد فضل 22  وإصابته كسر بالساق اليسرى ؛ احمد ماضى احمد 12 عاما  وإصابته  نزيف بالمخ و كسر بالساقين، وجميعهم مقيمى شربين .


تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 
 

الدقهليه شرببن ضباط كفر الاطرش مديرية

