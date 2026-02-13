قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شخص يبيع مشروبات كحولية مغشوشة بالدقهلية
بعد تولي حقيبة وزارة الرياضة.. أرض الزمالك و 3 مطبات تواجه جوهر نبيل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
حوادث

القبض على تباع سيارة نقل تعدى على سائق توك توك بالضرب بالدقهلية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام قائد سيارة نقل بالتعدى على والده بالضرب لخلافات بينهما على أولوية المرور بالدقهلية.

 بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5/ يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من (سائق مركبة "توك توك") بتضرره من (تباع "سيارة نقل" – له معلومات جنائية) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته بخدوش بالجسم بسبب أولوية المرور"أمكن ضبطه"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة أثناء عمله "مساعد سائق" على السيارة المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

