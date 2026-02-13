القبض على تباع سيارة نقل تعدى على سائق توك توك بالضرب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام قائد سيارة نقل بالتعدى على والده بالضرب لخلافات بينهما على أولوية المرور بالدقهلية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5/ يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من (سائق مركبة "توك توك") بتضرره من (تباع "سيارة نقل" – له معلومات جنائية) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته بخدوش بالجسم بسبب أولوية المرور"أمكن ضبطه"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة أثناء عمله "مساعد سائق" على السيارة المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





