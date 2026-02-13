ختام دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية للعاملين بديوان محافظة البحر الأحمر

اختُتمت، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية في اللغة الإنجليزية (المستوى الأول)، والتي أُقيمت بديوان عام محافظة البحر الأحمر على مدار خمسة أيام، بهدف تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم اللغوية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام ببناء قدرات العاملين ورفع مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري.

وحاضر في الدورة عاطف فاروق، موجّه عام اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم، حيث تناولت الدورة أساسيات اللغة الإنجليزية، وتنمية مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، بما أسهم في تحسين مستوى التواصل اللغوي لدى المشاركين وتعزيز قدراتهم على استخدام اللغة في بيئة العمل.

وأكد المشاركون استفادتهم من المحاور التدريبية التي قُدمت خلال أيام الدورة، مشيدين بالمحتوى العلمي والتطبيقي الذي ساعدهم على تطوير مهاراتهم اللغوية بصورة عملية.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة التدريب المستمرة التي تستهدف دعم القدرات المهنية للعاملين، والارتقاء بمستوى الأداء بما يتواكب مع متطلبات العمل الحديثة.