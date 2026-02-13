الإمارات.. قرارات عاجلة من مجلس إدارة موانئ دبي

أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إعتمد تعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة، ويوفراج نارايان رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

وبحسب الاعلام الإماراتي ؛ فإن ذلك يأتي في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية في الشركة.

ويشغل عيسى كاظم منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة «بورصة دبي»، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في القطاعات المالية والاقتصادية، شغل خلالها مناصب قيادية في مصرف الإمارات المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسوق دبي المالي.

كما يتمتع يوفراج نارايان بخبرة مهنية واسعة في مجالات الإدارة المالية والتمويل المؤسسي وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، حيث أسهم منذ انضمامه إلى «دي بي ورلد» في عام 2004 في قيادة العديد من المبادرات الاستراتيجية والتحولية التي دعمت توسع أعمال الشركة في 79 دولة، وتعزيز دورها كمزود عالمي متكامل لحلول سلاسل الإمداد.

وشغل نارايان منصب المدير المالي للمجموعة منذ عام 2005، وقاد خلال مسيرته عدداً من المبادرات التي أسهمت في ترسيخ متانة الأداء المالي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية.

وشدد مجلس الإدارة على أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار دعم استراتيجية «دي بي ورلد» للنمو المستدام، وتعزيز دورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ مكانة دبي محوراً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية.