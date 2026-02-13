قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات.. قرارات عاجلة من مجلس إدارة موانئ دبي

عيسى كاظم
عيسى كاظم
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إعتمد تعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة، ويوفراج نارايان رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

وبحسب الاعلام الإماراتي ؛ فإن ذلك يأتي في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية في الشركة.

ويشغل عيسى كاظم منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة «بورصة دبي»، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في القطاعات المالية والاقتصادية، شغل خلالها مناصب قيادية في مصرف الإمارات المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسوق دبي المالي.

كما يتمتع يوفراج نارايان بخبرة مهنية واسعة في مجالات الإدارة المالية والتمويل المؤسسي وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، حيث أسهم منذ انضمامه إلى «دي بي ورلد» في عام 2004 في قيادة العديد من المبادرات الاستراتيجية والتحولية التي دعمت توسع أعمال الشركة في 79 دولة، وتعزيز دورها كمزود عالمي متكامل لحلول سلاسل الإمداد.

وشغل نارايان منصب المدير المالي للمجموعة منذ عام 2005، وقاد خلال مسيرته عدداً من المبادرات التي أسهمت في ترسيخ متانة الأداء المالي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية.

وشدد مجلس الإدارة على أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار دعم استراتيجية «دي بي ورلد» للنمو المستدام، وتعزيز دورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ مكانة دبي محوراً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

الإمارات موانئ دبي عيسى كاظم سوق دبي المالي مصرف الإمارات المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

خالد بيبو في تجارة عين شمس: الرياضة منافسة واقتصاد.. والنجاح مرتبط بالصورة الذهنية

جامعة عين شمس الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية تعقد جلسة توجيهية موسعة أونلاين للتعريف ببرامجها الأكاديمية ومسارات التوظيف

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

القومي للإعاقة: تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد