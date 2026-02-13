بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 175 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (6 : 12 فبراير 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 6 فبراير 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) بحضور عدد من ممثلي البرنامج بالقاهرة، وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون المشترك بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

*السبت 7 فبراير 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن إنطلاق برامج الأسبوع التدريبي رقم (27) ضمن الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب للعام 2025 / 2026، مشيرًة الي أن الأسبوع التدريبي الجاري يتضمن تنفيذ 3 برامج تدريبية بإجمالي حضور 140 متدربًا من مختلف محافظات الجمهورية ، خلال الفترة من 8 / 2 / 2026 وحتى 11 / 2 / 2026.

*الأحد 8 فبراير 2026:*

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبى لمجزر بيلا بمحافظة كفر الشيخ وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 23 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

*الأثنين 9 فبراير 2026:*

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء خالد فودة مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وناقش الاجتماع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإقامة مهرجان عالمي على أرض مصر للحرف التراثية، مع شموله بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، كما تم مناقشة عدد من المقترحات لخروج المهرجان بالشكل الأمثل.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مقر مبادرة " المنفذ " " تحت شعار " كل يوم حكاية " والتي تنفذ بالشراكة بين مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشركة «فوكس للتسويق التجريبي» ، وتعد مبادرة «المنفذ»، إحدى المبادرات المُجتمعية ذات الأثر الفعّال، وتهدف لتوحيد الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات خلال شهر رمضان المبارك 2026، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

*الثلاثاء 10 فبراير 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً مشتركاً من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري على 4 أحياء بالقاهرة هي شرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر وغرب القاهرة و الزاوية الحمراء وذلك صباحاً ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تمس حياة المواطنين يومياً والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الإنضباط وفرض سيادة القانون والتصدي لأي مظاهر سلبية.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مطبخ "المحروسة .. دايما عامر" للإطعام بمنطقة رمسيس وسط البلد، والذي يقام في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

*الأربعاء 11 فبراير 2026:*

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن خالص شكرها وتقديرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة وذلك عفب أدائها اليمين الدستورية.

ووسط استقبال حافل وفرحة كبيرة .. عقدت الدكتورة منال عوض والبيئة، اجتماعا مع العاملين والقيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، معربة عن خالص شكرها للجميع، على جهودهم خلال الفترة الماضية، والتى ساهمت فى الارتقاء بملفات عمل الإدارة المحلية والقطاع البيئي، داعية إلى مواصلة العمل الجاد والتفانى فى العمل خلال الفترة القادمة لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات بما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين .

*الخميس 12 فبراير 2026:*

أصدرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قراراً بتعيين عدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من رؤساء المدن والأحياء والمراكز المتميزين في وظيفة سكرتيري عموم مساعدين، وتضمن قرار الدكتورة منال عوض تعيين كل من خالد حامد العرفي للعمل سكرتير عام مساعد محافظة الغربية نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة طنطا ، ومحمد محمود صحصاح سكرتير عام مساعد الأقصر نقلاً من رئيس مركز ومدينة مطروح ، وهشام عبدالسميع الشيمي سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم نقلاً من وظيفة سكرتير عام مساعد الأقصر .

وافتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال التطوير الشامل لمجزر كفر شكر "النصف آلي" بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 45 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية وتحت إشراف الوزارة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بجولة ميدانية بمحافظة القليوبية لافتتاح مشروعات خدمية ومعارض سلعية ، حيث كان في استقبالهما المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المشروعات الخدمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة المنافذ والمعارض السلعية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وتابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود التعامل الفورى وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تداوله مساء الأربعاء في برنامج "يحدث فى مصر " للإعلامى شريف عامر عن تضرر سكان منطقة المجزر الألى الواقعة بمنطقة كفر الجبل بحى الهرم من تراكم المخلفات والقمامة على جانبى مصرف أبو عوض من خلال جهاز شئون البيئة ومحافظة الجيزة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم التخلص من الدرفيل النافق بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر عن طريق الدفن الآمن بموقعه ، وفقًا للاشتراطات البيئية للدفن الصحي، حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لأي آثار سلبية على البيئة البحرية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، للحد من الانبعاثات ونوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات ، قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالإشتراك مع الإدارة الزراعية بمركز منيا القمح، بإتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة حيال حرق مخلفات زراعية تم رصدها بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بالشرقية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في أول اجتماع للحكومة بعد إجراء التعديل الوزاري الجديد، بمقرها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.