روسيا تعلن توقيف مشتبه به في دبي متهم بإطلاق النار على ضابط مخابرات رفيع

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، إلقاء القبض في دبي على الرجل المشتبه به في إطلاق النار على ضابط رفيع في الاستخبارات العسكرية الروسية، مؤكداً أنه جرى تسليمه إلى السلطات الروسية لاستجوابه في موسكو.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن المشتبه به متورط في حادثة استهداف الفريق فلاديمير أليكسييف، أحد كبار ضباط المخابرات العسكرية، مشيراً إلى أن عملية التوقيف تمت بالتعاون مع الجهات المختصة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه به أو ملابسات اعتقاله.

وفي وقت سابق، كانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت الفريق أليكسييف في العاصمة موسكو.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، إن السلطات فتحت قضية جنائية بتهمتي «محاولة القتل» و«الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية».

وبحسب التحقيقات، أطلق شخص مجهول عدة رصاصات، في السادس من فبراير الجاري، على رجل داخل مبنى سكني يقع على طريق فولكولامسكو السريع شمال غربي موسكو، قبل أن يلوذ بالفرار من مكان الحادث، فيما نقل الضحية إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأكدت بيترينكو أن فرق التحقيق والطب الشرعي واصلت عملها في موقع الحادث، حيث جرى تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة وجمع إفادات شهود العيان، ضمن مساع لتحديد جميع المتورطين في العملية وكشف ملابساتها كاملة.