زيلينسكي: واشنطن تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إيجاد حل لكيفية إنهاء الحرب، وهي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، قبل حلول الصيف.

وفي تصريحات للصحفيين نشرها مكتبه اليوم "السبت"، قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة اقترحت جولة جديدة من المحادثات بين كييف وموسكو لعقدها في ميامي في غضون أسبوع، وأن كييف وافقت على ذلك.

اختتمت أوكرانيا وروسيا محادثات سلام استمرت يومين برعاية أمريكية في أبو ظبي هذا الأسبوع دون تحقيق اختراق كبير.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت السيطرة على قرية تشوجونوفكا في منطقة خاركيف بأوكرانيا بالإضافة إلى شن هجوما كبيرا على المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومنشات الطاقة.

وأوضحت الدفاع الروسية أن قوات المجموعة الشمالية من الجيش الروسي سيطرت على قرية تشوغونوفكا في منطقة خاركيف.

وأضافت أنه في وقت سابق، صدّ جنود الجيش الروسي هجوماً مضاداً شنته لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية كان يحاول اختراق الحدود والوصول إلى كوبيانسك.

في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية، ضد المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة.

كانت شركة الكهرباء الأوكرانية أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، انقطاع الكهرباء عن مناطق متعددة من البلاد جراء الهجمات الروسية على منشآت الطاقة.