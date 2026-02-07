قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر
حاول فقأ عينها.. تأييد حكم الإعدام على المتهم بالتعدي على طفلة الشرقية
6 في مشهد واحد.. «موكب الكواكب» يزين سماء العالم نهاية فبراير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: رسائل إبستين قد ترقى إلى «جريمة مالية»
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
أخبار العالم

زيلينسكي: واشنطن تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف

زيلينسكي
زيلينسكي
ناصر السيد

قال  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إيجاد حل لكيفية إنهاء الحرب، وهي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، قبل حلول الصيف.

وفي تصريحات للصحفيين نشرها مكتبه اليوم "السبت"، قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة اقترحت جولة جديدة من المحادثات بين كييف وموسكو لعقدها في ميامي في غضون أسبوع، وأن كييف وافقت على ذلك.

اختتمت أوكرانيا وروسيا محادثات سلام استمرت يومين برعاية أمريكية في أبو ظبي هذا الأسبوع دون تحقيق اختراق كبير. 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت السيطرة على قرية تشوجونوفكا في منطقة خاركيف بأوكرانيا بالإضافة إلى شن هجوما كبيرا على المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومنشات الطاقة.

وأوضحت الدفاع الروسية أن قوات المجموعة الشمالية من الجيش الروسي سيطرت على قرية تشوغونوفكا في منطقة خاركيف.

وأضافت أنه في وقت سابق، صدّ جنود الجيش الروسي هجوماً مضاداً شنته لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية كان يحاول اختراق الحدود والوصول إلى كوبيانسك.

في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية، ضد المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة.

كانت شركة الكهرباء الأوكرانية أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، انقطاع الكهرباء عن مناطق متعددة من البلاد جراء الهجمات الروسية على منشآت الطاقة.

زيلينسكي الولايات المتحدة روسيا وأوكرانيا الرئيس الأوكراني الحرب الأوكرانية

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

الأهلي

موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر بعد مباراة شبيبة القبائل

منتخب الريشة الطائرة

منتخب الريشة الطائرة يغادر إلى بوتسوانا للمشاركة في بطولة أفريقيا

أفشة وطارق قنديل

أفشة يوجه رسالة لعضو مجلس إدارة الأهلي.. ماذا قال؟

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

