هدف وطرد مباشر.. مانشستر يونايتد يتقدم على توتنهام في الشوط الاول

تقدم فريق مانشستر يونايتد على توتنهام بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حالياً على ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ظهرت أول خطورة حقيقة علي مرمي توتنهام في الدقيقة 11 من عمر المباراة، من جانب البرازيلي كاسيميرو بتسديدة صاروخية لكن تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 29، حصل كريستيان روميرو نجم توتنهام على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على البرازيلي كاسيميرو.

واحرز الكاميروني مبيومو الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد أمام توتنهام، بالدقيقة 38.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة بينما يأتي توتنهام بالمركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.