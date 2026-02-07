قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هدف وطرد مباشر.. مانشستر يونايتد يتقدم على توتنهام في الشوط الاول

توتنهام
توتنهام
ياسمين تيسير

تقدم فريق مانشستر يونايتد على توتنهام بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حالياً على ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ظهرت أول خطورة حقيقة علي مرمي توتنهام في الدقيقة 11 من عمر المباراة، من جانب البرازيلي كاسيميرو بتسديدة صاروخية لكن تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 29، حصل كريستيان روميرو نجم توتنهام على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على البرازيلي كاسيميرو.

واحرز الكاميروني مبيومو الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد أمام توتنهام، بالدقيقة 38.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة بينما يأتي توتنهام بالمركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي توتنهام

