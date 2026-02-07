قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطة طريفة بين كوكوريلا وأداما تراوري بعد خناقة الدوري

كوكوريلا وأداما تراوري
كوكوريلا وأداما تراوري
يسري غازي

في لقطة طريفة عقب المشاجرة التي نشبت بينهما في الجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي استضاف برنامج إسباني كوكوريلا نجم نادي تشيلسي وسأله عن خناقة أداما تراوري لاعب وست هام.

وأجاب كوكوريلا : لا توجد مشكلة، هذه كرة قدم.. لكن لو صادفته في الشارع قد أتردد في إلقاء التحية عليه.

المذيع بالقناة الإسبانية فاجأ كوكوريلا بمداخلة فيديو مباشرة من أداما تراوري وعلق كوكوريلا ضاحكًا: الآن أنا هادئ ومطمئن.. لإن هناك شاشة تفصل بيني وبينه.

خناقة بلقاء تشيلسي ووستهام يونايتد

شهدت مباراة بين نادي تشيلسي ونظيره وست هام يونايتد، على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، السبت، مشاجرة عنيفة بين لاعبي الناديين.

فعند الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+ وخلال منافسة على الكرة بالقرب من خط الملعب بين أداما تراوري، لاعب نادي وست هام يونايتد، ومارك كوكورييا، لاعب فريق "البلوز"، قام الأول بدفع الثاني ليسقطه أرضاً.حينها، تدخل جواو بيدرو، قام لاعب نادي تشيلسي، ودفع تراوري بقوة، مما أفقد توازن الأخير وسط علامات الغضب الشديد عليه.

بعد ذلك، تدخل لاعبو الناديين وتبادلا الدفع والاعتداء بالضرب فيما بينهم، وشُوهد جان كلير توديبو، لاعب نادي وست هام يونايتد، وهو يحاول خنق لاعب الفريق المنافس، جواو بيدرو.

على أثر ذلك، أشهر حكم المباراة، أنتوني تايلور، البطاقة الحمراء بوجه جان كلير توديبو والبطاقة الصفراء بوجه جواو بيدرو وأداما تراوري.

كوكوريلا أداما تراوري تشيلسي وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

ترشيحاتنا

محمد صبحي

موقف محمد صبحي من لقاء زيسكو الزامبي في الكونفدرالية.. الزمالك يوضح

يورتشيتش وأسامة جلال

قاد بيراميدز في 114 مباراة.. تاريخ وبطولات يورتشيتش منذ توليه تدريب السماوي

الأهلي

الأهلي في اختبار جديد أمام شبيبة القبائل.. عقدة الملاعب الجزائرية وتحدي الصدارة

بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد