لقطة طريفة بين كوكوريلا وأداما تراوري بعد خناقة الدوري

في لقطة طريفة عقب المشاجرة التي نشبت بينهما في الجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي استضاف برنامج إسباني كوكوريلا نجم نادي تشيلسي وسأله عن خناقة أداما تراوري لاعب وست هام.

وأجاب كوكوريلا : لا توجد مشكلة، هذه كرة قدم.. لكن لو صادفته في الشارع قد أتردد في إلقاء التحية عليه.

المذيع بالقناة الإسبانية فاجأ كوكوريلا بمداخلة فيديو مباشرة من أداما تراوري وعلق كوكوريلا ضاحكًا: الآن أنا هادئ ومطمئن.. لإن هناك شاشة تفصل بيني وبينه.

خناقة بلقاء تشيلسي ووستهام يونايتد

شهدت مباراة بين نادي تشيلسي ونظيره وست هام يونايتد، على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، السبت، مشاجرة عنيفة بين لاعبي الناديين.



فعند الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+ وخلال منافسة على الكرة بالقرب من خط الملعب بين أداما تراوري، لاعب نادي وست هام يونايتد، ومارك كوكورييا، لاعب فريق "البلوز"، قام الأول بدفع الثاني ليسقطه أرضاً.حينها، تدخل جواو بيدرو، قام لاعب نادي تشيلسي، ودفع تراوري بقوة، مما أفقد توازن الأخير وسط علامات الغضب الشديد عليه.



بعد ذلك، تدخل لاعبو الناديين وتبادلا الدفع والاعتداء بالضرب فيما بينهم، وشُوهد جان كلير توديبو، لاعب نادي وست هام يونايتد، وهو يحاول خنق لاعب الفريق المنافس، جواو بيدرو.



على أثر ذلك، أشهر حكم المباراة، أنتوني تايلور، البطاقة الحمراء بوجه جان كلير توديبو والبطاقة الصفراء بوجه جواو بيدرو وأداما تراوري.