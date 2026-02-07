تقرير: الحوثيون يحتجزون 73 موظفا من الأمم المتحدة كرهائن في اليمن

أفادت قناة “العربية” السعودية، في تقرير لها نقلاً عن مصادر إعلامية في اليمن، أن إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة أبلغت جميع موظفيها في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين إنهاء عقود عملهم اعتباراً من 31 مارس.

وتتخذ الأمم المتحدة خطوة مماثلة لتلك التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي في نهاية يناير الماضي، في ضوء تصعيد الحوثيين لهجماتهم على موظفي الأمم المتحدة.

جاء القرار الأممي بعد تعطل عمل الإدارة في صنعاء، عقب اقتحام الحوثيين مقرها ومصادرة جميع أجهزة (غرفة العمليات الأمنية المركزية للأمم المتحدة في اليمن) التابعة لها، في أكتوبر الماضي، إضافة إلى استمرار اعتقال نحو 13 موظفاً من العاملين فيها، وفق المصادر.

وورد أن الحوثيين ما زالوا يحتجزون 73 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة كرهائن، من بينهم 50 موظفاً من برنامج الأغذية العالمي وإدارة الأمن والسلامة.