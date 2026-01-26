وزير الخارجية السعودي: هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن

اعتبر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن ، بينما العلاقات مع أبوظبي مهمة للاستقرار الإقليمي.

وأوضح وزير الخارجية ، أن الرياض وأبوظبي لا تتطابقان بالكامل في مقارباتهما تجاه الملف اليمني، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية العلاقة بين البلدين ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الأمير فيصل، إلى جانب وزير الخارجية البولندي، شدد بن فرحان على حرص المملكة على بناء شراكة متينة وإيجابية مع دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن قرار أبوظبي تقليص وجودها في اليمن يُعد عاملًا جوهريًا في الحفاظ على متانة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف الأمير ، أن وجود علاقات بناءة بين الرياض وأبوظبي يمثل ركيزة أساسية لعمل مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن التعاون بين الدول الأعضاء ضرورة لا غنى عنها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.